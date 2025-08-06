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15:39, 6 августа 2025Забота о себе

Назван способ спастись от арбузов с нитратами

Биолог Наполов: Арбузы и дыни из открытого грунта содержат меньше нитратов
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

В ранних арбузах и дынях может быть высокий уровень нитратов, которые особенно опасны для детей до трех лет, предупредил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов. Способ спастись от арбузов с нитратами он назвал в беседе с NEWS.ru.

По его словам, на вкус или по внешнему виду определить, содержит ли арбуз или дыня высокий уровень нитратов, нельзя. Это можно сделать только в специально оборудованной лаборатории.

Чтобы избежать отравления нитратами, биолог призвал покупать ранние арбузы и дыни только в официальных торговых точках — там они прошли контроль на содержание нитратов.

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Наполов также посоветовал дождаться пика сезона арбузов и дынь, так как в это время продают плоды, которые выросли в открытом грунте и с минимальным применением азотных удобрений. В таком случае содержание нитратов в них будет минимальным, заключил эксперт.

Ранее гепатолог Сергей Вялов рассказал об идеальном летнем меню. По его словам, в этот период стоит есть больше овощных салатов.

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