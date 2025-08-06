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13:58, 6 августа 2025МирЭксклюзив

Названо опасное для США последствие антироссийских санкций

Политолог Дудаков: Вторичные санкции приведут к росту цен внутри США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:

Фото: Mario Tama / Getty Images

Санкции США, направленные на покупателей российской нефти, могут ударить по самому Вашингтону, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков. Он объяснил, что их следствием станет резкий рост цен внутри страны.

«Попытка вести вторичные пошлины в отношении российской нефти приведет к тому, что стоимость нефти на мировом рынке вырастет. Россия — один из крупнейших поставщиков нефти, и даже временное выпадение каких-то наших объемов нефтегазового экспорта взвинтит цены везде, в том числе на внутреннем рынке США», — сказал Дудаков.

Кроме того, политолог напомнил, что Штаты импортируют большие объемы, в частности, индийских нефтепродуктов, которые производятся, в том числе, из переработанной российской нефти. По этой причине, по его словам, пошлины неизбежно ударят по американским импортерам, закупщикам топлива.

«Есть попытка администрации президента США Дональда Трампа усидеть на двух стульях, создав проблемы России, но минимизировав ущерб для себя. Поэтому, думаю, говорить о стопроцентных пошлинах не стоит. В конечном счете Трамп выберет некое компромиссное решение: либо опять сдвинет сроки ультиматума, либо введет тарифы, но в меньшем размере», — предположил американист.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа направила специального посланника Стива Уиткоффа в Россию, чтобы уложиться в навязанный самой себе срок по урегулированию конфликта на Украине. По данным агентства, глава Белого дома оказывает давление на своего спецпосланника, чтобы тот добился от Москвы прекращения боевых действий на Украине до 8 августа — крайнего срока, после которого Трамп обещал ввести против России санкции.

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