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09:31, 6 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Названы способы снизить риск развития рака легкого

Онколог Суна Исакова: Курение провоцирует около 80 процентов случаев рака легких
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Diego Cervo / Shutterstock / Fotodom

Причиной рака легких чаще всего становится курение, однако его могут спровоцировать и другие факторы, рассказала врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы снизить риск развития этого заболевания.

Врач рассказала, что около 80 процентов случаев рака легких провоцирует курение. «Крайне важно отказаться от курения. Помочь в этом могут, например, терапевт, психолог, психиатр», — порекомендовала она.

При этом онколог отметила, что электронные сигареты не являются безопасной альтернативой обычным. «Их использование тоже может приводить к развитию рака легкого. Также часто переход на вейпы рассматривается как возможный способ бросить курить, однако исследования демонстрируют, что переход на вейпы с этой целью обычно не приводит к нужному результату», — предупредила доктор.

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Она добавила, что фактором риска развития рака легкого также считается вдыхание пыли, содержащей асбест, никель, хром, кадмий, — контакт с ней возможен в промышленных условиях. Работникам таких предприятий онколог посоветовала применять средства индивидуальной защиты — например, респираторы.

Еще одной причиной, провоцирующей это онкологическое заболевание, врач назвала некоторые хронические заболевания легких — например, хронический бронхит или хроническую обструктивную болезнь легких. «При наличии какого-либо заболевания легких рекомендуется регулярно проходить обследования и следовать рекомендациям врача», — добавила доктор.

Ранее пульмонолог Елена Горбачева рассказала о способах бросить курить вейп. В частности, она порекомендовала завести новую привычку.

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