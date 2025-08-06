Новый президент Польши пообещал сделать польскую армию ведущей силой НАТО

Президент Польши Навроцкий пообещал сделать польскую армию ведущей силой НАТО

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий пообещал сделать польскую армию ведущей силой НАТО. Об этом политик заявил в своей инаугурационной речи. Трансляция доступная на YouTube-канале польского издания Goniec.

Новый польский лидер во время выступления указал на важность отношения Польши с международными альянсами. Он подчеркнул, что республика станет «лидером в укреплении мощи, иммунитета и ответственности восточного фланга НАТО».

«Я буду стремиться к тому, чтобы польская армия была ведущей силой в НАТО», — пообещал политик.

Ранее Навроцкий вступил в должность, приняв присягу. Инаугурация президента прошла в присутствии, в частности, бывшего президента страны Анджея Дуды и его супруги.