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16:55, 6 августа 2025Мир

Новый президент Польши пообещал сделать польскую армию ведущей силой НАТО

Президент Польши Навроцкий пообещал сделать польскую армию ведущей силой НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий пообещал сделать польскую армию ведущей силой НАТО. Об этом политик заявил в своей инаугурационной речи. Трансляция доступная на YouTube-канале польского издания Goniec.

Новый польский лидер во время выступления указал на важность отношения Польши с международными альянсами. Он подчеркнул, что республика станет «лидером в укреплении мощи, иммунитета и ответственности восточного фланга НАТО».

«Я буду стремиться к тому, чтобы польская армия была ведущей силой в НАТО», — пообещал политик.

Ранее Навроцкий вступил в должность, приняв присягу. Инаугурация президента прошла в присутствии, в частности, бывшего президента страны Анджея Дуды и его супруги.

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