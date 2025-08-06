Охранник не узнал Дженнифер Лопес и отказал ей во входе в магазин Chanel

Охранник отказал певице Дженнифер Лопес во входе в магазин Chanel в Турции

Американскую певицу Дженнифер Лопес не пустили в магазин в Стамбуле, Турция. Об этом сообщает Patronlar Dünyası.

Отмечается, что 56-летняя исполнительница собиралась посетить магазин французского бренда Chanel перед своим концертом. Однако охранник не узнал артистку и отказал ей во входе, заявив, что бутик переполнен. «Хорошо, без проблем», — ответила Лопес.

По информации издания, затем звезда посетила другие бутики, где провела три часа и потратила десятки тысяч долларов. При этом впоследствии сотрудники Chanel нашли знаменитость и пригласили ее в магазин, но получили отказ.

Ранее в августе депутат маслихата (совета) Астаны Сауле Самидин высказалась об откровенных нарядах американской певицы Дженнифер Лопес на концерте в столице Казахстана.

