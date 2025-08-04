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18:46, 4 августа 2025Ценности

Депутат высказалась об откровенных нарядах Дженнифер Лопес на концерте в Казахстане

Депутат из Астаны высказалась об адаптации откровенных нарядов Дженнифер Лопес
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Regnum Carya Hotel / Handout / Anadolu via Getty Images

Депутат маслихата (совета) Астаны Сауле Самидин высказалась об откровенных нарядах американской певицы Дженнифер Лопес на концерте в столице Казахстана. Соответствующий пост появился на ее странице в Threads (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Во время выступления 56-летняя исполнительница продемонстрировала несколько образов. В том числе она надела серебристое и черное кожаное боди с глубоким декольте, цепями и высокими вырезами для ног.

В свою очередь, по словам депутата, ее 16-летняя дочь обратила внимание, что в Объединенных Арабских Эмиратах звезда выходила на сцену в закрытых нарядах из уважения к культуре. «Мы не Эмираты, и у нас другие ориентиры. Но все же у нас есть ментальность, и, возможно, некоторые образы можно было адаптировать под местную аудиторию», — отметила Самидин.

В июле Дженнифер Лопес потеряла юбку во время концерта в Варшаве, Польша.

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