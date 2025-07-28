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20:44, 28 июля 2025Ценности

Дженнифер Лопес потеряла юбку на публике

Американская певица Дженнифер Лопес потеряла юбку во время концерта в Польше
Екатерина Ештокина

Кадр: @jlo

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес потеряла юбку во время концерта в Варшаве, Польша. Соответствующие кадры публикует Page Six.

56-летняя знаменитость предстала перед зрителями в зеленом костюме, состоящем из расшитого блестками бюстгальтера, трусов с высокой посадкой и длинных перчаток и мини-юбки из бахромы.

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На размещенных кадрах видно, как юбка неожиданно соскользнула с бедер артистки. «Я здесь в нижнем белье», — иронично заявила исполнительница фанатам. Затем один из танцовщиков помог Лопес надеть юбку снова.

Ранее в июле в сети удивились внешности Дженнифер Лопес на фото с Ксенией Бородиной. Пользователи оценили снимки в комментариях.

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