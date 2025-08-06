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14:24, 6 августа 2025Мир

Опубликованы кадры со встречи Путина и спецпосланника Трампа

Появились кадры с переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Появились кадры с переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Их опубликовал официальный канал Кремля в Telegram.

«Владимир Путин принял в Кремле специального посланника Президента Соединенных Штатов Америки Стивена Уиткоффа», — сказано в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как российский лидер встречает спецпосланника главы Белого дома в одном из в одном из кремлевских залов, после чего они обменялись рукопожатием. Также сообщается, что на встрече присутствует помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

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