Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:23, 6 августа 2025Из жизни

Отец и сын поймали крупных рыб и установили два рекорда

Отец и сын из США поймали волосохвоста и скорпену и установили два рекорда
Никита Савин
Никита Савин

Фото: NCDEQ Division of Marine Fisheries

В США отец и сын из Северной Каролины поймали двух крупных рыб и установили два новых рекорда штата. Об этом сообщает WBTV.

Рекордный улов стал достижением Джоди Хопкинса и его сына Одена. Мужчина поймал полосатого волосохвоста весом 3,3 килограмма и длиной 152 сантиметра, а школьнику удалось добыть колючую скорпену весом два килограмма. Отец и сын выловили рекордных рыб в океане у побережья города Окракоук 13 июля.

Более того, оба достижения оказались примечательными. Волосохвост, пойманный Джоди, заинтересовал биологов, так как в этой части Атлантики их поймали не больше дюжины. А колючая скорпена, которую выловил Оден, как выяснилось, повторила мировой рекорд по весу этого вида, установленный в 2015 году в штате Виргиния.

Материалы по теме:
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
Уплыл в никуда. Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
Уплыл в никуда.Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
13 мая 2021

WBTV отмечает, что Джоди Хопкинс установил уже второй рекорд в 2025 году. В июне ему удалось поймать самого большого в Северной Каролине бычеглаза.

Ранее сообщалось, что жительница США Памела Мосс поставила новый мировой рекорд по ловле пресноводных полосатых окуней. Ей удалось добыть рыбу весом 5,5 килограмма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали четыре варианта завершения конфликта на Украине и в их числе грузинский сценарий. Что об этом известно?

    Артемий Лебедев пожелал живущему на Украине старому знакомому «выбраться из концлагеря»

    Мешки с долларами и рублями нашли у бывшего госсекретаря Дагестана

    «Большие яйца» побили

    Виктория Боня снялась в натянутых на голую грудь колготках

    Стало известно о лудомании у лучшего бомбардира РПЛ

    Под Москвой женщине продали подгузники с личинками

    Захарова исключила полноценную евроинтеграцию Молдавии по одной причине

    Южная Корея демонтировала пропагандистские громкоговорители на границе с КНДР

    Депортированные из России украинцы устроили голодовку на границе одной страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости