Отец и сын поймали крупных рыб и установили два рекорда

Отец и сын из США поймали волосохвоста и скорпену и установили два рекорда

В США отец и сын из Северной Каролины поймали двух крупных рыб и установили два новых рекорда штата. Об этом сообщает WBTV.

Рекордный улов стал достижением Джоди Хопкинса и его сына Одена. Мужчина поймал полосатого волосохвоста весом 3,3 килограмма и длиной 152 сантиметра, а школьнику удалось добыть колючую скорпену весом два килограмма. Отец и сын выловили рекордных рыб в океане у побережья города Окракоук 13 июля.

Более того, оба достижения оказались примечательными. Волосохвост, пойманный Джоди, заинтересовал биологов, так как в этой части Атлантики их поймали не больше дюжины. А колючая скорпена, которую выловил Оден, как выяснилось, повторила мировой рекорд по весу этого вида, установленный в 2015 году в штате Виргиния.

WBTV отмечает, что Джоди Хопкинс установил уже второй рекорд в 2025 году. В июне ему удалось поймать самого большого в Северной Каролине бычеглаза.

Ранее сообщалось, что жительница США Памела Мосс поставила новый мировой рекорд по ловле пресноводных полосатых окуней. Ей удалось добыть рыбу весом 5,5 килограмма.