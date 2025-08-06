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12:10, 6 августа 2025Бывший СССР

Пашинян рассказал о намерении подписать мир с Алиевым в США

Пашинян может подписать договор о мире с Алиевым в Вашингтоне
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может подписать договор о мире с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в столице США Вашингтоне. Об этом пишет газета «Жоховурд» со ссылкой на источники, близкие к властям республики.

СМИ сообщает, что Пашинян рассказал своей команде о намерении подписать мир с Алиевым без предварительных условий. В ходе дискуссии министр также подчеркнул, что во время трехсторонней встречи Пашиняна, Алиева и президента США Дональда Трампа «определенный документ, скорее всего, будет подписан».

Проблема Зангезурского коридора, пишет издание, будет решена без формирования коридора, но с элементами внешнего контроля. В какой именно форме это будет реализовано, газета не уточняет.

Ранее испанское издание Periodista Digital писало, что Ереван, Баку и Вашингтон согласовали план по Зангезурскому коридору, который в документе получил название «мост Трампа». Тогда уточнялось, что Армения сохранит суверенитет над данным регионом, однако Зангезурский коридор будет эксплуатировать частная американская компания.

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