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05:37, 6 августа 2025Россия

Песков назвал необходимую вещь для нормализации отношений РФ и США

Песков: Для нормализации между РФ и США нужно время
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Для нормализации отношений между РФ и США потребуется время, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, именно это необходимо «для того, чтобы реализовались попытки выведения двусторонних отношений на нормальную траекторию». Песков отметил, что при прошлом президенте США Джо Байдене произошло «беспрецедентное ухудшение» в контактах между странами.

В июле Песков заявил, что сейчас идет сложный процесс восстановления диалога России и США «из достаточно плачевного состояния». При этом он подчеркнул, что Россия рассматривает вопрос урегулирования конфликта на Украине и тему двусторонних отношений с США как два отдельных направления в диалоге с Вашингтоном.

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