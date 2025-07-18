В Кремле раскрыли будущее отношений с США

Песков рассказал о выводе отношений РФ и США из плачевного состояния

Сейчас идет сложный процесс восстановления диалога России и Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Диалог диалогом, сейчас идет нелегкий процесс вывода наших отношений (РФ и США) из достаточно плачевного состояния», — рассказал представитель Кремля.

Также Песков подчеркнул, что Россия рассматривает вопрос урегулирования конфликта на Украине и тему двусторонних отношений с США как два отдельных направления в диалоге с Соединенными Штатами.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. При этом позднее он отметил, что не хочет этого делать.