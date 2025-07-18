Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:02, 18 июля 2025Мир

В Кремле раскрыли будущее отношений с США

Песков рассказал о выводе отношений РФ и США из плачевного состояния
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Сейчас идет сложный процесс восстановления диалога России и Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Диалог диалогом, сейчас идет нелегкий процесс вывода наших отношений (РФ и США) из достаточно плачевного состояния», — рассказал представитель Кремля.

Также Песков подчеркнул, что Россия рассматривает вопрос урегулирования конфликта на Украине и тему двусторонних отношений с США как два отдельных направления в диалоге с Соединенными Штатами.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. При этом позднее он отметил, что не хочет этого делать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на угрозу НАТО стереть с лица земли Калининград

    Завхоз школы стал обладателем сотен миллионов рублей и решил закрыть родным ипотеки

    В Москве строй из сотни мигрантов попал на видео

    Арестованный замглавы Минобороны России перенес две операции

    ВС России прорвались к границе Днепропетровской области еще на двух участках

    Солдаты ВСУ стали сдаваться в плен в Запорожской и Херсонской областях

    Кремль оценил возможность поражения западных военных объектов на Украине

    Предполагаемый участник нападения на бойцов военной полиции записал видео из Чечни

    Россиянка описала отдых на новом курорте КНДР фразой «как на необитаемом острове»

    Актер Орлов погиб на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости