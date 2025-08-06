Поэта выгнали из союза литераторов за стихотворение о Старовойте

Автора стиха о Старовойте Ольгу Бредихину выгнали из курского союза литераторов

Автора стихотворения «На смерть Старовойта» Ольгу Бредихину выгнали из союза литераторов Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, несколько десятков коллег девушки посчитали ее произведение «позорящим звание поэта».

«Это написание низкопробно с точки зрения художественного изложения, написано топорным языком, нарушая технику стихосложения. Бездарное и клеветническое стихотворение на незрелом поэтическом уровне», — приводят журналисты отзывы литераторов на строчки Ольги.

Сообщается, что сама Бредихина согласилась, что в стихотворении нарушены рифмы и подбор слов. Она сообщила, что после инцидента ее перестали звать на публичные читки и запретили издаваться в журналах союза литераторов.

Ранее стало известно, что в деле экс-министра транспорта Романа Старовойта заметили несколько странностей.