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21:07, 6 августа 2025МирЭксклюзив

Политолог рассказал о содержании переговоров Путина и Уиткоффа

Политолог Дмитрий Суслов: Уиткофф рассказал Путину о мерах Трампа против России
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф мог рассказать президенту России Владимиру Путину о мерах, которые предпримут Соединенные Штаты после истечения ультиматума Дональда Трампа. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«В ходе этой встречи Уиткофф обозначил России характер тех мер, которые США введут», — заметил он.

При этом, по словам политолога, реакция помощника президента РФ Юрия Ушакова показывает, что в Москве эти меры не сочли жесткими. Наоборот, в ближайшие месяцы можно ожидать продолжение российско-американского диалога не только по украинскому конфликту, но и другим вопросам — Ближнему Востоку и контролю над вооружениями, заключил эксперт.

Ранее Дональд Трамп прокомментировал итоги миссии Уиткоффа в Москве. По его словам, спецпосланник американского лидера провел продуктивную встречу с Владимиром Путиным.

ЖЗЛ
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