Поймана огромная крыса величиной с кошку

В Великобритании поймали крысу длиной 56 сантиметров

В Великобритании поймали огромную крысу. Об этом сообщает издание New York Post.

Сотрудники службы по борьбе с вредителями наткнулись на гигантского грызуна в жилом доме в графстве Северный Йоркшир. «Она величиной почти как маленькая кошка», — заявил один из них. Длина крысы от кончика носа до хвоста составляла около 56 сантиметров.

По словам специалистов, это не единичный случай, а признак того, что проблема с расплодившимися грызунами становится все более серьезной. Раньше крысы облюбовали мусорные контейнеры и переулки, а теперь стали проникать в дома.

Ранее сообщалось, что в Великобритании полчища крыс захватили строящуюся атомную электростанцию. По словам строителей, число грызунов увеличилось настолько, что они перестали бояться людей.

