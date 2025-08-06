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18:28, 6 августа 2025Из жизни

Поймана огромная крыса величиной с кошку

В Великобритании поймали крысу длиной 56 сантиметров
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Councillor David Taylor

В Великобритании поймали огромную крысу. Об этом сообщает издание New York Post.

Сотрудники службы по борьбе с вредителями наткнулись на гигантского грызуна в жилом доме в графстве Северный Йоркшир. «Она величиной почти как маленькая кошка», — заявил один из них. Длина крысы от кончика носа до хвоста составляла около 56 сантиметров.

По словам специалистов, это не единичный случай, а признак того, что проблема с расплодившимися грызунами становится все более серьезной. Раньше крысы облюбовали мусорные контейнеры и переулки, а теперь стали проникать в дома.

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