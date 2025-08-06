Президент Аргентины пообещал больше не оскорблять своих оппонентов

Президент Аргентины Милей пообещал больше не оскорблять своих оппонентов

Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с обещанием отказаться от оскорблений своих оппонентов в публичных выступлениях. Политик намерен сосредоточиться на обсуждении идей, передает его слова РИА Новости.

«Я сделаю вот что: я перестану использовать оскорбления, чтобы посмотреть, способны ли они обсуждать идеи. Потому что, на мой взгляд, они спорят о форме, не имея достаточного интеллектуального уровня, чтобы спорить по сути», — сказал аргентинский лидер.

При этом он подчеркнул, что не собирается идти своим оппонентам на уступки. Своим решением он хочет показать несостоятельность их критики. Милей добавил, что будет использовать форму, удовлетворяющую его оппонентов, чтобы показать, что на самом деле они — «пустая оболочка».

Ранее Милей разрешил получение гражданства Аргентины за инвестиции.