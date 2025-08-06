Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:50, 6 августа 2025Россия

Путин назвал главную цель

Путин: Главной целью является повышение уровня и качества жизни россиян
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Alexei Danichev / Pool / Reuters

Главной целью является повышение уровня и качества жизни жителей России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава государства порассуждал об этом в режиме видеоконференции во время открытия инфраструктурных объектов в регионах России. Он также отметил, что в строительном секторе на данный момент заняты миллионы людей.

«Вносите огромный вклад в достижение нашей главной цели — повышение уровня и качества жизни людей», — сказал президент.

Ранее Путин рассказал, в чем заключается главнейшая задача властей страны. По его словам, ей является улучшение облика городов и поселков, развитие систем здравоохранения и образования, решение экологических задач и повышение качества жизни граждан.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Последняя попытка». Весь мир обсуждает встречу Путина и спецпосланника Трампа. Что удивило Запад?

    Гоблин назвал здравыми два принятых во Франции правила

    Складной флагман Samsung оказался неремонтопригодным

    Разговор Трампа и Зеленского завершился

    Столичные власти одобрили строительство 75-этажного небоскреба Wildberries

    На авиабазе США произошла стрельба

    США захотели ввести санкции против России после переговоров

    Белый дом оценил встречу Путина и Уиткоффа

    Путин назвал главную цель

    Ссора с уголовником в баре стоила россиянину жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости