Путин назвал главную цель

Путин: Главной целью является повышение уровня и качества жизни россиян

Главной целью является повышение уровня и качества жизни жителей России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава государства порассуждал об этом в режиме видеоконференции во время открытия инфраструктурных объектов в регионах России. Он также отметил, что в строительном секторе на данный момент заняты миллионы людей.

«Вносите огромный вклад в достижение нашей главной цели — повышение уровня и качества жизни людей», — сказал президент.

Ранее Путин рассказал, в чем заключается главнейшая задача властей страны. По его словам, ей является улучшение облика городов и поселков, развитие систем здравоохранения и образования, решение экологических задач и повышение качества жизни граждан.