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09:29, 6 августа 2025Силовые структуры

Пылкая россиянка подожгла соперницу в машине

В Петербурге задержана женщина за поджог соперницы в машине
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге женщина подожгла соперницу в машине. Об этом сообщает Telegram-канале «78».

Ее задержали. Злоумышленницей оказалась женщина, находящаяся в декретном отпуске. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство с особой жестокостью»). Ее отправили в СИЗО.

По данным канала, ЧП произошло в Парголово на улице Первого Мая. Там подозреваемая с 41-летней пострадавшей сидели в машине и разговаривали. В какой-то момент разговор зашел о муже одной из них. Фигурантка стала подозревать приятельницу в связях со своим супругом. В результате женщины поссорились. Тогда фигурантка дела схватила горючее, облила оппонентку и подожгла. Потерпевшая смогла выбраться из машины. Прохожие вызвали скорую помощь. Пострадавшую россиянку госпитализировали. Врачи диагностировали у нее ожоги 1-2 степени 80 процентов тела. Сейчас она находится в реанимации.

Кроме того, горящий автомобиль попал на видео.

На кадрах видно, как клубы дыма расходятся от припаркованного у одного из домов белого внедорожника.

Ранее сообщалось, что в Ставрополье перед судом предстанет 29-летняя жительница Труновского округа за поджог оскорбившего ее мужчины.

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