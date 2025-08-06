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11:23, 6 августа 2025Силовые структуры

Раскрыта судьба обвиненного в госизмене российского профессора

В Москве арестовали обвиняемого в госизмене профессора Салтыковского
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве арестовали обвиняемого в госизмене профессора РЭУ им. Плеханова Вадима Салтыковского. Об этом сообщает РИА Новости.

Он обвиняется по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, Лефортовский суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу до 25 сентября.

Профессор является доктором наук, он вел в университете курсы по мировой экономике. Долгое время Салтыковский занимал руководящие должности в институте экономики и был заместителем председателя комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании при Торгово-промышленной палате.

Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности о личности обвиняемого в госизмене россиянина Салтыковского.

ЖЗЛ
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