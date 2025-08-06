Речное чудовище поднялось на поверхность посреди крупного города

В Сеуле сняли на видео загадочное существо, поднявшееся из-под воды

Посреди южнокорейского города Сеул заметили и сняли на видео огромное речное чудовище. Об этом сообщает издание The Korea Herald.

Видео с загадочным созданием опубликовал автор рыболовного канала «Чондам стори» на YouTube. Мужчина рыбачил ночью неподалеку от здания Национального собрания в сеульском районе Еыйдо и заметил, что на поверхность из воды поднялось нечто крупное.

Сначала рыболов решил, что это большая рыба, однако затем понял, что в этой реке таких крупных рыб быть не может. «Что это такое? Мне страшно, — говорит он в ролике. — Оно движется ко мне». По его словам, загадочное существо кружило по реке около 20 минут.

Мужчина оценил длину странного создания в шесть-десять метров и отметил, что оно было толще человеческого тела. Он добавил, что за десятки лет увлечения рыбалкой никогда не сталкивался с подобным явлением.

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