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17:10, 6 августа 2025Из жизни

Репетитор решила помочь отличнице с оценками и пошла на кражу

В Корее мать и репетитора отличницы поймали на краже материалов для экзамена
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: PhotoAlto / Odilon Dimier / Getty Images

В Южной Корее мать школьницы и ее репетитор попытались проникнуть в школу, чтобы украсть экзаменационные задания. Об этом сообщает Oddity Central.

Инцидент произошел 4 июля в городе Андон. Две женщины ночью попытались проникнуть в кабинет с экзаменационными материалами, чтобы помочь ученице получить высокую оценку. Камеры наблюдения зафиксировали, как 31-летняя бывшая учительница использовала сохранившийся в системе отпечаток пальца для доступа в здание школы. 48-летняя сообщница оказалась матерью отличницы, лучшей ученицы школы. Их поймали на краже.

По данным следствия, они сотрудничали несколько лет — учительница получала по два миллиона вон (108 тысяч рублей) за каждый экзаменационный период с 2023 года. Расследование показало, что учительница проникала в школу минимум семь раз после увольнения, обычно в период экзаменов.

В результате школа аннулировала все оценки ученицы и исключила ее. Полиция рассматривает обвинения в незаконном проникновении и препятствовании работе учреждения. Учительница также подозревается в подкупе сотрудника, отвечающего за систему безопасности.

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