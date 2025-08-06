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11:48, 6 августа 2025Экономика

Россиян предупредили о штрафах за немытые окна

Юрист Салкин: Россиян могут оштрафовать за немытые окна при антисанитарии
Полина Луханина

Фото: shurkin_son / Shutterstock / Fotodom

Россиян могут оштрафовать за немытые окна или грязную дверь, если это нарушает санитарные нормы. Об этом «Абзацу» рассказал юрист Михаил Салкин.

По словам специалиста, статья 6.4 КоАП РФ устанавливает ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений. При этом наказание последует, если имеются признаки санитарного правонарушения — зловонии, гниении и угрозе распространения инфекций. Штраф составит от 100 до 500 рублей.

Ранее россиян предупредили о штрафах за уборку в квартире в вечернее время. Нарушением будет считаться шум от пылесоса и стиральной машины, который мешает соседям.

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