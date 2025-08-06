Россиянам напомнили о самостоятельном расчете дохода от банковских вкладов

Союз бухгалтеров: Данные о доходах с вкладов есть в ЛК налогоплательщика

Россияне могут самостоятельно рассчитать, какой налог им предстоит заплатить с доходов от банковских вкладов. Об этом заявила глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук. Ее процитировало РИА Новости.

Она напомнила, что данные о сумме, которую получили россияне в 2024 году от процентных доходов с вкладов, уже имеются в личных кабинетах (ЛК) налогоплательщиков. Декларации по этой категории доходов подавать не надо, так как у банков уже налажен обмен информацией с Федеральной налоговой службой.

Как отметила Мемрук, налог на процентный доход, полученный до 1 января 2025 года, в случае если он меньше пяти миллионов рублей, составляет 13 процентов. Если доход превысил пять миллионов рублей, то налог составит 650 тысяч рублей плюс 15 процентов с суммы превышения.

До этого член комитета по бюджету и налогам Госдумы Всеволод Чаплин заявил, что в 2025 году необлагаемый налогами лимит по банковским вкладам в России составит 210 тысяч рублей. А для большинства обладателей депозитов ставка останется 13 процентов.