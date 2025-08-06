Россиянам рассказали о нюансах периода охлаждения для заемщиков

Аналитик Лоссан: Займы менее 50 тыс. рублей не потребуют периода охлаждения

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу новое правило, вводящее обязательный период охлаждения для заемщиков. У этого механизма есть ряд нюансов, которые гражданам стоит учитывать, заявил аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан. Его слова приводит газета «Известия».

Под действие этого механизма, в частности, не подпадает ряд категорий займов. К числу таковых относятся относительно небольшие кредиты на сумму менее 50 тысяч рублей, автозаймы, если средства переводятся напрямую дилеру, а также ипотечные кредиты, пояснил эксперт.

Кроме того, не подлежат этому правилу займы на получение образования, если денежные средства перечисляются непосредственно в учебное заведение, кредиты с поручителями или созаемщиками, а также займы на рефинансирование, не увеличивающие общую сумму долга клиента.

Все остальные категории кредитов подпадают под действие нового правила, призванного защитить граждан от мошенников и финансовых злоумышленников, добавил Лоссан. Для сумм от 50 до 200 тысяч период охлаждения будет длиться четыре часа, а для сумм от 200 тысяч рублей — двое суток. В указанный интервал финансовые операции будут поставлены на паузу. Вице-глава Ассоциации российских банков Олег Скворцов утверждал, что подобные меры дадут россиянам, которые доверились мошенникам, время одуматься. В то же время есть риски, что банки столкнутся с повышенной нагрузкой.