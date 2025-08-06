Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:11, 6 августа 2025Экономика

Россиянам рассказали о нюансах периода охлаждения для заемщиков

Аналитик Лоссан: Займы менее 50 тыс. рублей не потребуют периода охлаждения
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу новое правило, вводящее обязательный период охлаждения для заемщиков. У этого механизма есть ряд нюансов, которые гражданам стоит учитывать, заявил аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан. Его слова приводит газета «Известия».

Под действие этого механизма, в частности, не подпадает ряд категорий займов. К числу таковых относятся относительно небольшие кредиты на сумму менее 50 тысяч рублей, автозаймы, если средства переводятся напрямую дилеру, а также ипотечные кредиты, пояснил эксперт.

Кроме того, не подлежат этому правилу займы на получение образования, если денежные средства перечисляются непосредственно в учебное заведение, кредиты с поручителями или созаемщиками, а также займы на рефинансирование, не увеличивающие общую сумму долга клиента.

Все остальные категории кредитов подпадают под действие нового правила, призванного защитить граждан от мошенников и финансовых злоумышленников, добавил Лоссан. Для сумм от 50 до 200 тысяч период охлаждения будет длиться четыре часа, а для сумм от 200 тысяч рублей — двое суток. В указанный интервал финансовые операции будут поставлены на паузу. Вице-глава Ассоциации российских банков Олег Скворцов утверждал, что подобные меры дадут россиянам, которые доверились мошенникам, время одуматься. В то же время есть риски, что банки столкнутся с повышенной нагрузкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Последняя попытка». Весь мир обсуждает встречу Путина и спецпосланника Трампа. Что удивило Запад?

    Российский регион подвергся массированному удару со стороны Украины

    Гоблин назвал здравыми два принятых во Франции правила

    Складной флагман Samsung оказался неремонтопригодным

    Разговор Трампа и Зеленского завершился

    Столичные власти одобрили строительство 75-этажного небоскреба Wildberries

    На авиабазе США произошла стрельба

    США захотели ввести санкции против России после переговоров

    Белый дом оценил встречу Путина и Уиткоффа

    Путин назвал главную цель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости