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13:14, 6 августа 2025Силовые структуры

Россиянин через мессенджер вербовал граждан в запрещенную организацию

В Алтайском крае осудили мужчину за вербовку людей в запрещенную организацию
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Minerva Studio / Shutterstock / Fotodom  

В Алтайском крае осудили мужчину за вербовку граждан в террористическую организацию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Мужчина признан виновным по статьям 205.5 («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической») и 205.1 («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористической деятельности») УК РФ.

Как установил суд, мужчина был участником запрещенной в России террористической организации и через один из мессенджеров занимался вербовкой граждан для участия в ней.

Сотрудники военной контрразведки выявили и пресекли его деятельность. В ходе следствия собрана достаточная доказательная база.

Суд приговорил мужчину к 13 годам колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что сторонник ИГИЛ планировал теракт в отношении «неверующих» в российском регионе.

ЖЗЛ
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