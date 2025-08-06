Россиянин привез на СВО гуманитарную помощь и остался на фронте в качестве солдата

Житель Башкирии привез на СВО гуманитарную помощь и остался в качестве солдата

Житель Башкирии привез в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине гуманитарную помощь и остался на фронте в качестве солдата. Его историю публикует Ассоциация ветеранов СВО Республики Башкортостан в Telegram.

Россиянин рассказал, что после волонтерской поездки на передовую решил вступить в ряды добровольцев Башкирского полка. При исполнении боевой задачи он получил ранения, которые не позволили ему продолжить службу, и ему пришлось вернуться домой.

Сейчас мужчина снова занимается сбором гуманитарной помощи для бойцов СВО. «Я дал обещание не оставлять ребят, даже будучи дома», — отметил он.

Ранее сообщалось, что штурмовик из Бразилии получил ранение и решил вернуться на СВО в качестве оператора беспилотных летательных аппаратов.