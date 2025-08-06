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11:34, 6 августа 2025Россия

Россиянин привез на СВО гуманитарную помощь и остался на фронте в качестве солдата

Житель Башкирии привез на СВО гуманитарную помощь и остался в качестве солдата
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Житель Башкирии привез в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине гуманитарную помощь и остался на фронте в качестве солдата. Его историю публикует Ассоциация ветеранов СВО Республики Башкортостан в Telegram.

Россиянин рассказал, что после волонтерской поездки на передовую решил вступить в ряды добровольцев Башкирского полка. При исполнении боевой задачи он получил ранения, которые не позволили ему продолжить службу, и ему пришлось вернуться домой.

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Сейчас мужчина снова занимается сбором гуманитарной помощи для бойцов СВО. «Я дал обещание не оставлять ребят, даже будучи дома», — отметил он.

Ранее сообщалось, что штурмовик из Бразилии получил ранение и решил вернуться на СВО в качестве оператора беспилотных летательных аппаратов.

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