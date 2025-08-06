Штурмовик из Бразилии получил ранение и решил вернуться на СВО в новой роли

URA.RU: Штурмовик из Бразилии после ранения решил вернуться на СВО

Штурмовик из Бразилии получил ранение и решил вернуться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине в новой роли — в качестве оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет URA.RU.

По данным издания, изначально мужчина отправился на фронт в рядах штурмовиков, но получив ранение, попал в госпиталь в Екатеринбурге. Находясь на лечении, он принял решение вернуться на СВО, но уже в другой должности.

Сообщается, что мужчина поступил в центр военной подготовки для обучения на оператора БПЛА. Как рассказал изданию сотрудник центра, на обучении участник СВО из Бразилии познакомился с добровольцем из Белоруссии, у которого за плечами уже четыре контракта. С его слов, пятый контракт он намерен заключить в качестве командира взвода БПЛА. Уточняется, что военнослужащие общаются с помощью онлайн-переводчика.

Ранее сообщалось, что житель Бразилии познакомился с невестой из России и решил отправиться добровольцем на СВО.