Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:33, 6 августа 2025Россия

Штурмовик из Бразилии получил ранение и решил вернуться на СВО в новой роли

URA.RU: Штурмовик из Бразилии после ранения решил вернуться на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Штурмовик из Бразилии получил ранение и решил вернуться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине в новой роли — в качестве оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет URA.RU.

По данным издания, изначально мужчина отправился на фронт в рядах штурмовиков, но получив ранение, попал в госпиталь в Екатеринбурге. Находясь на лечении, он принял решение вернуться на СВО, но уже в другой должности.

Материалы по теме:
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
Сегодня
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025

Сообщается, что мужчина поступил в центр военной подготовки для обучения на оператора БПЛА. Как рассказал изданию сотрудник центра, на обучении участник СВО из Бразилии познакомился с добровольцем из Белоруссии, у которого за плечами уже четыре контракта. С его слов, пятый контракт он намерен заключить в качестве командира взвода БПЛА. Уточняется, что военнослужащие общаются с помощью онлайн-переводчика.

Ранее сообщалось, что житель Бразилии познакомился с невестой из России и решил отправиться добровольцем на СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали четыре варианта завершения конфликта на Украине и в их числе грузинский сценарий. Что об этом известно?

    Артемий Лебедев пожелал живущему на Украине старому знакомому «выбраться из концлагеря»

    Мешки с долларами и рублями нашли у бывшего госсекретаря Дагестана

    «Большие яйца» побили

    Виктория Боня снялась в натянутых на голую грудь колготках

    Стало известно о лудомании у лучшего бомбардира РПЛ

    Под Москвой женщине продали подгузники с личинками

    Захарова исключила полноценную евроинтеграцию Молдавии по одной причине

    Южная Корея демонтировала пропагандистские громкоговорители на границе с КНДР

    Депортированные из России украинцы устроили голодовку на границе одной страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости