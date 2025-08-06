Россиянин Пугач пуганул охрану бара и открыл огонь в центре Москвы

В Москве суд взял под стражу Пугача, открывшего стрельбу на улице

Мещанский районный суд Москвы взял под стражу россиянина Александра Пугача, открывшего стрельбу в центре города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчине вменяют часть 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное с применением оружия») УК РФ. Он пробудет в СИЗО два месяца. Ходатайство его защитника об избрании иной меры пресечения суд отклонил.

Как «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Москве, утром 3 августа двое мужчин распивали спиртное в заведении на Сретенском бульваре и стали неподобающе себя вести, их вывела на улицу охрана. Там Пугач взял у компаньона предмет, схожий с пистолетом, и трижды выстрелил в сторону заведения. После этого мужчины скрылись. Компаньон Пугача пока не задержан.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области пьяные мужчины и женщина устроили перестрелку на парковке.