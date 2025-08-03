В Новосибирской области пьяные мужчины и женщина устроили перестрелку на парковке

Под Новосибирском пьяные стрелки ранили 19-летнего парня и 14-летнюю девочку

В селе Усть-Тарка Новосибирской области произошла перестрелка с жертвами. Об этом сообщает РИА Новости.

Трое пьяных — двое мужчин и женщина — устроили стрельбу на автомобильной парковке в ночь со второго на третье августа. В результате ранения получили 19-летний парень и 14-летняя девочка. Спасти молодого человека не удалось. По данным следствия, конфликт начался со словесной перепалки, после чего один из нападавших — 21-летний мужчина — открыл огонь из огнестрельного оружия.

Все подозреваемые задержаны, против стрелков возбуждено уголовное дело, им грозят тюремные сроки. Девочка госпитализирована, ее состояние оценивается как стабильное. Прокуратура взяла расследование под особый контроль.

Правоохранители проверяют, было ли оружие у нападавших зарегистрированным. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об аресте задержанных.

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