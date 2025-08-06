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23:36, 5 августа 2025Силовые структуры

Россиянку оштрафовали за радостные выкрики во время атаки беспилотников ВСУ

Суд оштрафовал россиянку за одобрительные выкрики во время атаки БПЛА ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Россиянка получила штраф за то, что радовалась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на железнодорожную станцию в Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 18 июля. Женщина ехала в поезде, когда началась атака беспилотников. Отмечается, что в этот момент она начала одобрительно высказываться на счет происходящего, показывая отрицательное отношение к российскому народу и армии. Как пишет агентство, женщина кричала: «Так вам и надо, русские».

В суде женщина признала вину и раскаялась. Также стало известно, что у нее есть инвалидность. Суд счел эти факты смягчающими обстоятельствами и назначил обвиняемой штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее суд арестовал до 17 августа блогершу Махмутову, пожелавшую смерти участникам специальной военной операции.

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