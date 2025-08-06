Россиянку оштрафовали за радостные выкрики во время атаки беспилотников ВСУ

Суд оштрафовал россиянку за одобрительные выкрики во время атаки БПЛА ВСУ

Россиянка получила штраф за то, что радовалась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на железнодорожную станцию в Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 18 июля. Женщина ехала в поезде, когда началась атака беспилотников. Отмечается, что в этот момент она начала одобрительно высказываться на счет происходящего, показывая отрицательное отношение к российскому народу и армии. Как пишет агентство, женщина кричала: «Так вам и надо, русские».

В суде женщина признала вину и раскаялась. Также стало известно, что у нее есть инвалидность. Суд счел эти факты смягчающими обстоятельствами и назначил обвиняемой штраф в размере 30 тысяч рублей.

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