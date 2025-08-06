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13:50, 6 августа 2025Силовые структуры

Российский пенсионер попал под следствие за оставленный комментарий про теракт в «Крокусе»

В Красноярском крае завели дело на пенсионера за оправдание теракта в «Крокусе»
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: New Africa / Unsplash

В Красноярском крае завели дело на пенсионера за оправдание теракта в «Крокусе». Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

По данным ведомства, в октябре 2022 года 58-летний мужчина в одном из мессенджеров под новостью написал комментарий с призывом к уничтожению военкоматов. После чего в марте 2024 года под постом о трагедии в «Крокус Сити Холле» он оставил сообщение, которое оправдывало действия террористов.

Сотрудники полиции выявили и задержали злоумышленника.

Ранее сообщалось, что россиянин попал под следствие из-за аудиозаписи.

ЖЗЛ
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