Ряду россиян повысят зарплату с 1 октября

Профессор Виноградов заявил о росте зарплаты у работников госорганов с 1 октября

Профессор Вадим Виноградов рассказал, какой категории россиян повысят зарплату с 1 октября. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Виноградов уточнил, что с 1 октября рост зарплат ожидает работников госорганов. Выплаты увеличатся на 7,6 процента согласно распоряжению правительства от 1 августа 2025 г. № 2071-р.

«Увеличение заработных плат коснется сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов; гражданский персонал воинских частей; сотрудников учреждений федеральных органов исполнительной власти с военной или приравненной к ней службой», — заявил эксперт.

Ранее стало известно, что работающим пенсионерам с 1 августа увеличат размер пенсии. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.