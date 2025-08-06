Семилетний мальчик получил разрыв печени на горке в аквапарке в Петербурге

В Санкт-Петербурге семилетний мальчик получил разрыв печени в аквапарке

В Санкт-Петербурге семилетний мальчик получил разрыв печени во время отдыха в аквапарке на проспекте Культуры. Об этом пишет 78.ru.

По информации издания, днем 5 августа ребенок катался с горки, когда ему в живот въехала взрослая женщина. В результате школьника в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу уточнило, что после того, как ребенок скатился в бассейн, отец взял его на руки и понес к выходу из зоны катания, проигнорировав предупреждение сотрудников аквапарка о возможности столкновения с другими отдыхающими. Ведомство проводит проверку.

Ранее в другом аквапарке Санкт-Петербурга ребенку во время катания на водной горке разрезало стопу. Как выяснилось, 11-летний мальчик зацепился за соединительный элемент при спуске. Происшествие попало на видео.