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20:42, 6 августа 2025Наука и техника

Создан метод раннего обнаружения рака пищевода без биопсии

NBE: Новая эндоскопическая капсула определяет предраковые изменения в пищеводе
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kzenon / Shutterstock / Fotodom

Ученые разработали новую эндоскопическую капсулу, которая сочетает два метода визуализации — оптическую когерентную томографию (ОКТ) и оптоакустическую микроскопию (ОАИ). В пилотном исследовании она позволила точно обнаруживать предраковые и раковые изменения в тканях пищевода без использования контрастных меток. Результаты опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering.

Новое устройство — миниатюрная капсула диаметром 12,5 миллиметра — сканирует пищевод с разрешением до нескольких микрометров в 360 градусов. Капсулу можно проглотить, а затем извлечь, получая при этом подробную трехмерную карту тканей.

ОКТ позволяет увидеть структуру слизистой оболочки, а оптоакустика — сосудистую сеть на глубине до 1,5 миллиметра, основываясь на поглощении света гемоглобином. Комбинация этих методов оказалась значительно эффективнее любого из них по отдельности: благодаря ей исследователи смогли различить здоровые участки, метаплазию, дисплазию и ранние стадии рака в 91 проценте случаев.

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Ключевая особенность системы — возможность отличать похожие по внешнему виду, но биологически разные типы тканей. Например, при помощи ОАИ удалось выявить характерный сосудистый рисунок опухолей — извитые сосуды, окружающие лишенные кровоснабжения зоны. Это позволяет отличить рак даже от сложных для диагностики форм метаплазии.

По мнению авторов, технология может заменить инвазивную биопсию и стать новым стандартом скрининга пациентов с пищеводом Барретта — состоянием, при котором повышается риск развития аденокарциномы пищевода. Однако для повсеместного внедрения нужны дальнейшие клинические испытания, в том числе с использованием капсулы без наркоза.

Ранее ученые нашли комбинацию препаратов, которая продлевает жизнь пациентам с распространенным раком почки — пембролизумаб и акситиниб.

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