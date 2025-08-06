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19:49, 6 августа 2025Силовые структуры

Ссора с уголовником в баре стоила россиянину жизни

В Екатеринбурге заколовшего мужчину в баре уголовника приговорили к 12 годам
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: СКР по Свердловской области

В Свердловской области ранее судимому российскому уголовнику дали 12 лет колонии за расправу над мужчиной в баре в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 9 октября осужденный вступил в конфликт с посетителем бара — 45-летним местным жителем. В ходе конфликта злоумышленник схватил нож и несколько раз вонзил его оппоненту в живот. После чего он сбежал с места преступления, а нож выкинул по дороге домой. Раненого привезли в больницу, но медики не смогли его спасти.

Позднее обвиняемый был задержан. Местонахождение выброшенного им ножа также установлено, он был изъят и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства.

Ранее в Екатеринбурге суд приговорил вора в законе Овчину за похищение человека.

ЖЗЛ
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