Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:09, 6 августа 2025Наука и техника

Интернетом Starlink можно будет делиться

SpaceX разрешит делиться спутниковым интернетом Starlink за $60 в месяц
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Корпорация SpaceX выпустит новый дешевый тариф Starlink для совместного использования спутникового интернета. На это обратило внимание издание PCMag.

Информацию об услуге Starlink Community обнаружили на сайте SpaceX, однако позже она была удалена. Согласно описанию, в ближайшее время несколько абонентов сервиса смогут пользоваться одной спутниковой тарелкой. Таким образом, тарифный план будет разделен на несколько домохозяйств.

При этом каждый клиент будет иметь отдельную учетную запись, но доступ через один канал связи будет разделен на несколько пользователей. Стоимость Starlink Community составит 60 долларов (4,8 тысяч рублей) в месяц — он будет самым дешевым тарифом провайдера. Для сравения, стандартный тариф Residential стоит 120 долларов (9,7 тысяч рублей), Residential Lite — 80 долларов (6,4 тысяч рублей) в месяц.

В описании тарифа говорится, что одной спутниковой тарелкой можно будет пользоваться в пределах нескольких домовладений. То есть SpaceX считает Starlink Community подходящим тарифом для соседей. По мнению журналистов PCMag, SpaceX ориентирует новую услугу на индивидуальные жилищные хозяйства без стабильного подключения к проводному интернету.

В конце июля пользователи Starlink пожаловались на проблемы с подключением к интернет-сервису. Новые проблемы зафиксировали спустя неделю после глобального сбоя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Последняя попытка». Весь мир обсуждает встречу Путина и спецпосланника Трампа. Что удивило Запад?

    Российский регион подвергся массированному удару со стороны Украины

    Гоблин назвал здравыми два принятых во Франции правила

    Складной флагман Samsung оказался неремонтопригодным

    Разговор Трампа и Зеленского завершился

    Столичные власти одобрили строительство 75-этажного небоскреба Wildberries

    На авиабазе США произошла стрельба

    США захотели ввести санкции против России после переговоров

    Белый дом оценил встречу Путина и Уиткоффа

    Путин назвал главную цель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости