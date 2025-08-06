Российские военные необычным способом анонсировали штурм крупного украинского города

Связанный с российскими военными из группировки войск «Север» проект «Северный ветер» опубликовал пост о скором штурме крупного украинского города Сумы. Запись выложена в Telegram.
Скорый штурм административного центра Сумской области был анонсирован необычным, стихотворным способом.
Жара, июль, плюс тридцать пять
Бойцы измотаны, угрюмы.
Воды! Ведь завтра наступать,
Освобождая город Сумы
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Ранее президент России Владимир Путин допустил взятие Сум. «У нас нет задачи забрать Сумы, но я этого не исключаю», — рассказал президент. Он добавил, что глубина буферной зоны безопасности в Сумской области составляет от восьми до двенадцати километров.