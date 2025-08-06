Проект «Северный ветер» опубликовал пост о скором штурме украинского города Сумы

Связанный с российскими военными из группировки войск «Север» проект «Северный ветер» опубликовал пост о скором штурме крупного украинского города Сумы. Запись выложена в Telegram.

Скорый штурм административного центра Сумской области был анонсирован необычным, стихотворным способом.

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Освобождая город Сумы проект «Северный ветер»

Ранее президент России Владимир Путин допустил взятие Сум. «У нас нет задачи забрать Сумы, но я этого не исключаю», — рассказал президент. Он добавил, что глубина буферной зоны безопасности в Сумской области составляет от восьми до двенадцати километров.