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10:07, 6 августа 2025Россия

Российские военные необычным способом анонсировали штурм крупного украинского города

Проект «Северный ветер» опубликовал пост о скором штурме украинского города Сумы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Связанный с российскими военными из группировки войск «Север» проект «Северный ветер» опубликовал пост о скором штурме крупного украинского города Сумы. Запись выложена в Telegram.

Скорый штурм административного центра Сумской области был анонсирован необычным, стихотворным способом.

Жара, июль, плюс тридцать пять
Бойцы измотаны, угрюмы.
Воды! Ведь завтра наступать,
Освобождая город Сумы

проект «Северный ветер»
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Ранее президент России Владимир Путин допустил взятие Сум. «У нас нет задачи забрать Сумы, но я этого не исключаю», — рассказал президент. Он добавил, что глубина буферной зоны безопасности в Сумской области составляет от восьми до двенадцати километров.

ЖЗЛ
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