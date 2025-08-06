Трамп поставит памятник известному расисту и масону

ABC: Трамп восстановит в Вашингтоне два памятника генералам-южанам

Президент США Дональд Трамп восстановит в Вашингтоне два памятника генералам-южанам, бойцам Конфедеративных Штатов Америки (КША), боровшихся в гражданскую войну за отделение от остальной части страны. Об этом сообщает телеканал ABC News.

«По данным Службы национальных парков, статуя Альберта Пайка, служившего бригадным генералом в армии Конфедерации во время Гражданской войны, была единственной открытой статуей в столице страны, посвященной деятелю Конфедерации, хотя официально она была воздвигнута в знак "почтения за влиятельную роль Альберта Пайка в масонстве"», — отмечается в материале телеканала.

Уточняется, что Демократическая партия США недовольна этим решением и потребует оспорить восстановление «памятника расисту». На этом Трамп не остановится — он уже официально сообщил, что его администрация также восстановит названия военных баз, полученных в честь генералов КША. В 2023 году они были переименованы бывшим президентом Джо Байденом.

В XIX веке, с целью примирения нации, власти США после гражданской войны разрешили бывшим конфедератам сохранить свои национальные символы, а также возводить памятники и чтить память о КША. Однако в 2020 году по всей стране прокатилась волна сноса памятников и уничтожения каких-либо символов, связанных с южанами. Организовало ее движение BLM (Black Lives Matter — «Жизни черных важны»). Одной из жертв стала статуя генерала Альберта Пайка, что тогда Трамп назвал «позором».

Помимо памятников, под замену попала и символика штатов — так, в 2020 году был изменен дизайн флага штата Миссисипи, который до протестов BLM содержал в себе звездный Андреевских флаг КША. Также символика южан была убрана из многих публичных мест.