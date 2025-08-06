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15:01, 6 августа 2025Силовые структуры

Трем причастным к терактам на РЖД и атаке БПЛА на аэродром Минобороны дали сроки

Причастные к терактам на РЖД и атаке на аэродром получили от 16 до 20 лет
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Трое причастных к терактам на объектах российской железной дороги (РЖД) и атаке БПЛА на аэродром Минобороны признаны виновными и получили сроки. Об этом сообщает ТАСС.

Признанные виновными Максим Косяченко, Татьяна и Дмитрий Туриевы получили от 16 до 20 лет колонии.

По версии следствия, не позднее октября 2022 года обвиняемые вступили в организованную преступную группу. Их предполагаемой целью был подрыв стабильности в работе органов власти и транспортной системы в Белгородской и Брянской областях.

Члены группы подбирали сообщников, закупали сим-карты, налаживали коммуникации внутри ячейки, а также организовали поставку дронов для проведения атак. В 2023 году, как полагает следствие, они совершили три подрыва поездов в Брянской и Белгородской областях.

ЖЗЛ
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