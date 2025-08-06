Туристы устроили голый заплыв на пляже в Сочи и попали на видео

12 молодых людей устроили голый заплыв на пляже в Сочи и попали на видео. Оно опубликовано в Telegram-канале «Краснодар и край».
Уточняется, что на ролик наткнулись сотрудники отдела полиции Лазаревского района российского курортного города во время мониторинга. Герои видео находились в обнаженном виде на пляже поселка Вардане и возмутили своим видом отдыхающих.
Стражи правопорядка оперативно установили нарушителей и задержали их. Все, кроме одного мужчины, оказались приезжими.
«Теперь любители обнажаться находятся в отделе полиции для составления административных материалов», — говорится в источнике.
Ранее туристы занялись сексом на пляже лагуны «Голубая бездна» в Геленджике и попали на видео. При этом на головы они надели непроницаемые маски.