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16:26, 6 августа 2025Мир

Уиткофф покинул посольство США в Москве

Уиткофф покинул посольство США в Москве спустя 50 минут визита
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул посольство США в Москве спустя 50 минут своего визита. Об этом в среду, 6 августа, сообщает РИА Новости.

«Уиткофф покинул посольство своей страны примерно в 15:40, на вопросы журналистов отвечать не стал. Он сел в автомобиль Mercedes и уехал, также с ним, но на другой машине уехал глава РФПИ Кирилл Дмитриев», — отмечает агентство.

Ранее спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев описал завершившиеся переговоры российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа фразой из двух слов. В частности, он написал «диалог восторжествует».

Кроме того, помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Кремль подробнее расскажет о переговорах Владимира Путина со Стивом Уиткоффом, когда о них будет доложено Дональду Трампу.

ЖЗЛ
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