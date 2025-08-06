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15:54, 6 августа 2025Мир

Ушаков назвал срок раскрытия деталей переговоров Путина с Уиткоффом

Ушаков: Кремль расскажет о переговорах с Уиткоффом, когда будет доложено Трампу
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Кремль подробнее расскажет о переговорах президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, когда о них будет доложено Дональду Трампу. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить более существенно», — указал помощник главы государства.

Ушаков добавил что сейчас Путин владеет всей полнотой информации, а Трамп нет. В связи с этим, он подчеркнул, что сейчас комментировать итоги встречи преждевременно.

Ранее спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев описал завершившиеся переговоры российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа фразой из двух слов. В частности, он написал «диалог восторжествует».

ЖЗЛ
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