Ушаков назвал срок раскрытия деталей переговоров Путина с Уиткоффом

Ушаков: Кремль расскажет о переговорах с Уиткоффом, когда будет доложено Трампу

Кремль подробнее расскажет о переговорах президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, когда о них будет доложено Дональду Трампу. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о состоявшемся сегодня разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить более существенно», — указал помощник главы государства.

Ушаков добавил что сейчас Путин владеет всей полнотой информации, а Трамп нет. В связи с этим, он подчеркнул, что сейчас комментировать итоги встречи преждевременно.

Ранее спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев описал завершившиеся переговоры российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа фразой из двух слов. В частности, он написал «диалог восторжествует».