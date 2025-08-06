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16:27, 6 августа 2025Мир

В Белом доме отметили упорство Индии в вопросе отношений с Россией

Белый дом: Индия находится в центре внимания США из-за ее отношений с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Индия находится в центре внимания США из-за упорства властей страны в вопросе ее отношений с Россией. Об этом заявил в комментарии телеканалу Fox Business директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

«Индия немного упорствует. Кроме того, президент [США Дональд Трамп] решил, что Индия не должна быть для России "выпускным клапаном", (...) через который она может продавать свои товары», — сказал он.

По словам чиновника, именно Индия, а не Китай в настоящий момент находится в центре внимания американских властей по вопросу введения пошлин из-за импорта российских энергоносителей. Он отметил, что Трамп серьезно настроен на установление мира на Украине, а усилившееся давление Вашингтона на Нью-Дели обусловлено пониманием президентом США роли Индии в данном вопросе.

5 августа постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что президент Дональд Трамп намерен ввести санкции против Китая и Индии за нежелание отказаться от российской нефти. Дипломат объяснил это стремлением добиться прекращения боевых действий на Украине.

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