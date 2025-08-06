В Белоруссии пройдут военные учения

Пресс-служба Минобороны Белоруссии анонсировала учения ВВС и войск ПВО

В Белоруссии с 6 по 30 августа пройдут военные совместные учения Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

«Будут отработаны вопросы боевого применения новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники в условиях активных помех в ходе борьбы с высокоточными средствами поражения и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в публикации.

Отмечается, что военные мероприятия пройдут в два этапа. На первом этапе военные будут прикрывать войска и охраняемых объектов от воздушных ударов. На втором — пройдет активная фаза учений с боевой стрельбой.

Ранее стало известно, что Литва намерена усилить противовоздушную оборону на границе с Белоруссией. Кроме того, руководство страны заявляло о намерении ускорить процесс закупок, связанных с обнаружением дронов.