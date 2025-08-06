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01:10, 6 августа 2025Экономика

В Госдуме предложили увеличить размер социального налогового вычета

В ГД захотели увеличить размер социального налогового вычета до 360 тыс. рублей
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Госдуме подготовили законопроект, согласно которому социальный налоговый вычет может увеличиться более чем в два раза — с 150 тысяч рублей до 360 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

«Законопроектом предлагается увеличить предельный размер социального налогового вычета с 150 000 рублей до 360 000 рублей. Кроме того, законопроектом вносятся изменения в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающие социальные выплаты по расходам граждан на отдых детей и их оздоровление», — сказано в проекте.

Как считает один из авторов законопроекта депутат Ярослав Нилов, увеличить размер социального налогового вычета следовало уже давно, так как цены растут, следовательно, должна расти и компенсация. Кроме того, уверен Нилов, это станет стимулом для оздоровления и занятий спортом.

В свою очередь депутат Нина Останина отметила, что этот законопроект может сделать детский отдых доступнее. «И если стоимость путевок мы не можем напрямую регулировать, то предлагаем иной механизм поддержки родителей: налоговый вычет за приобретенные путевки», — сказала политик.

Ранее эксперт Игорь Балынин напомнил, что россияне могут получить налоговый вычет за лечение и лекарства.

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