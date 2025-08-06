В Новокузнецке провели экологическую акцию «Экодвор». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Fix Price.

Мероприятие, которое объединило жителей и волонтеров, направлено на популяризацию раздельного сбора отходов и формирование ответственного отношения к окружающей среде. Отмечается, что акция состоялась в рамках программы социальной ответственности «Вместе для добрых дел» компании Fix Price.

Во время акции участники смогли сдать на переработку старую технику, батарейки и другие виды отходов, принять участие в бесплатном обмене книгами и одеждой, посетить экологические мастер-классы. Дети приняли участие в играх и квестах, а также получили от сети магазинов подарки.

В марте волонтер в зеленой маске собрал мусор на пляже в российском городе.