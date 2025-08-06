Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:22, 6 августа 2025Бывший СССР

В подполье назвали пять причин ВС России бить по тылам ВСУ

Лебедев: Удары по тылам лишают ВСУ способности к маневру и ротации
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Удары российских военных по объектам украинской армии в тылу лишают Вооруженные силы Украины (ВСУ) способности к маневру и ротации. Об этом заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

Лебедев назвал пять причин, по которым, по его мнению, Вооруженным силам России следует продолжать наносить удары по объектам ВСУ в тылу. Среди них — снижение оперативной гибкости украинских военнослужащих и деградация аэродромной сети и Воздушных сил Украины. Также в числе причин, по словам Лебедева, подрыв тыловой устойчивости и распыление усилий, психологическое и мобилизационное воздействие на украинские подразделения и формирование окна для наступательной инициативы.

«Цель — не просто уничтожить склады или рельсы, а лишить ВСУ способности к маневру, ротации и масштабированию. Украина втягивается в позиционную ловушку, где каждая перегрузка или передислокация требует ресурсов, которых все меньше. Этот процесс небыстрый. Но он накопительный. И его эффект становится заметнее с каждой неделей», — резюмировал представитель пророссийского подполья.

Ранее стало известно об отступлении ВСУ в Днепропетровской области. Сообщалось, что украинские подразделения оставляют позиции в селе Новоселовка.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле описали переговоры Путина и Уиткоффа в двух словах

    Гигантского морского хищника заметили у берегов Росиии

    Предполагаемый самолет спецпосланника США вылетел из Москвы

    Появилось загадочное видео с реакцией Жириновского на посмертный суд над ним

    Тараканы пробрались на рейс из США в Индию и напугали пассажиров

    Раскрыто наказание для жены бывшего главы Верховного суда Чечни

    Новый президент Польши пообещал сделать польскую армию ведущей силой НАТО

    Рост российской экономики замедлился сильнее прогноза ЦБ

    Известный иностранный артист выступит в России

    В Новокузнецке провели экологическую акцию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости