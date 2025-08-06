Лебедев: Удары по тылам лишают ВСУ способности к маневру и ротации

Удары российских военных по объектам украинской армии в тылу лишают Вооруженные силы Украины (ВСУ) способности к маневру и ротации. Об этом заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

Лебедев назвал пять причин, по которым, по его мнению, Вооруженным силам России следует продолжать наносить удары по объектам ВСУ в тылу. Среди них — снижение оперативной гибкости украинских военнослужащих и деградация аэродромной сети и Воздушных сил Украины. Также в числе причин, по словам Лебедева, подрыв тыловой устойчивости и распыление усилий, психологическое и мобилизационное воздействие на украинские подразделения и формирование окна для наступательной инициативы.

«Цель — не просто уничтожить склады или рельсы, а лишить ВСУ способности к маневру, ротации и масштабированию. Украина втягивается в позиционную ловушку, где каждая перегрузка или передислокация требует ресурсов, которых все меньше. Этот процесс небыстрый. Но он накопительный. И его эффект становится заметнее с каждой неделей», — резюмировал представитель пророссийского подполья.

Ранее стало известно об отступлении ВСУ в Днепропетровской области. Сообщалось, что украинские подразделения оставляют позиции в селе Новоселовка.