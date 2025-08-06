В России назвали самые прибыльные на взятки сферы

«Известия»: Больше всего взяток в сфере закупок, здравоохранении, образовании

В России выросло количество выявленных в текущем году взяток на 20 процентов. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на данные МВД России.

Правоохранительные органы зарегистрировали 17 тысяч коррупционных случаев. Чаще всего взятки совершаются в сфере государственных и муниципальных закупок, здравоохранении и образовании, на госслужбе и правоохранительных органах, в финансовом секторе и строительном бизнесе, рассказала член Ассоциации юристов России Александра Королева.

В первом квартале 2025 года были возбуждены уголовные дела о коррупции в отношении 99 депутатов и высокопоставленных чиновников, отметила Надежда Капустина из Финансового университета. Еще 596 человек с особым правовым статусом привлекли к ответственности за полгода.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела против заместителя начальника Волгоградского линейного управления МВД на транспорте за получение взятки на сумму 260 тысяч рублей за заключение фиктивного контракта.