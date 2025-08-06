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10:57, 6 августа 2025Силовые структуры

Замглавы управления МВД на транспорте отстранили из-за видеосистемы в российском регионе

Замглавы Волгоградского ЛУМВД на транспорте Алейникова отстранили из-за дела
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Уголовное дело о коррупции возбуждено против заместителя начальника Волгоградского линейного управления (ЛУ) МВД на транспорте, он арестован с санкции суда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Речь идет о полковнике внутренней службы Максиме Алейникове, уточняет V1.ru. По данным следствия, с марта по сентябрь 2023 года он получил от директора фирмы 260 тысяч рублей за заключение фиктивного контракта и подписание актов якобы выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения.

Алейников отстранен от занимаемой должности, заявили РИА Новости в управлении МВД России по Приволжскому федеральному округу. Коррупция выявлена службой собственной безопасности ведомства.

Также привлечены к уголовной ответственности посредник и взяткодатель.

Ранее сообщалось, что Никулинский районный суд Москвы приговорил к 12 годам бывшего заместителя начальника отдела выездных проверок Федеральной налоговой службы (ФНС) России Виталия Ивахника за взятку в 1,45 миллиона рублей и разглашение тайны.

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