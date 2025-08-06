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14:10, 6 августа 2025Бывший СССР

В России объяснили необходимость контроля над закавказской повесткой

Пинчук: Утрата контроля над повесткой Закавказья допустит в регион США и Турцию
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Если Россия не вернет себе контроль над закавказской повесткой, это обернется долгосрочными последствиями. В частности, к региону получат доступ США, Великобритания и Турция, не скрывающие антироссийской направленности, заметил в беседе с «Царьградом» доктор политических наук и первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук.

Он заметил, что утрата влияния на Ереван и Баку приведет к тому, что Москва потеряет место в одном из ключевых регионов евразийской геополитики. Пинчук подчеркнул, что внешняя политика России слишком долго работала по накатанной, однако теперь пора поменять архитектуру решений.

«Если мы не участвуем в перепрошивке безопасности у своих границ, это делают за нас», — заявил эксперт.

Он заметил, что России следует как можно скорее восстановить свои позиции в Закавказье, причем не через силу, а при помощи системной работы на дипломатическом уровне.

Ранее в России назвали формулу для нормализации отношений с Азербайджаном. Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин подчеркнул, что Москве стоит восстановить отношения, но более не полагаться на союз со страной.

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